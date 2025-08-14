WTA w Cincinnati: Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina. Relacja live i wynik na żywo

Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina to ćwierćfinałowe spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati, wkraczającego w decydującą fazę. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Natomiast wśród tenisistek tytułu broni Sabalenka.

 

ZOBACZ TAKŻE: Świątek powalczy o półfinał! Poznaliśmy rywalkę Polki

 

Białorusinka w tej edycji imprezy zdołała pokonać już Marketę Vondrousovą, Jessicę Bouzas Maneiro oraz Emmę Raducanu. Starcie z Brytyjką było wyjątkowo zacięte i trwało ponad trzy godziny.

 

Natomiast Rybakina wyeliminowała z turnieju Renatę Zarazuę, Elise Mertens oraz wyżej notowaną Madison Keys. Mecz z Amerykanką był pełen emocji, a pierwszy set padł łupem tenisistki z USA. Jednak druga i trzecia partia należała już do Kazaszki.

 

Kto awansuje do półfinału zmagań na twardej nawierzchni? O tym przekonamy się w piątek wieczorem

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Aryna Sabalenka - Jelena Rybakina na Polsatsport.pl.

MR, Polsat Sport
