Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati, wkraczającego w decydującą fazę. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open. Jeśli chodzi o tenisistów, rok temu najlepszy podczas zmagań w Ameryce był Włoch Jannik Sinner. Natomiast wśród tenisistek tytułu broni Sabalenka.

Białorusinka w tej edycji imprezy zdołała pokonać już Marketę Vondrousovą, Jessicę Bouzas Maneiro oraz Emmę Raducanu. Starcie z Brytyjką było wyjątkowo zacięte i trwało ponad trzy godziny.

Natomiast Rybakina wyeliminowała z turnieju Renatę Zarazuę, Elise Mertens oraz wyżej notowaną Madison Keys. Mecz z Amerykanką był pełen emocji, a pierwszy set padł łupem tenisistki z USA. Jednak druga i trzecia partia należała już do Kazaszki.

Kto awansuje do półfinału zmagań na twardej nawierzchni? O tym przekonamy się w piątek wieczorem

MR, Polsat Sport