Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati, wkraczającego w decydującą fazę. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open.

ZOBACZ TAKŻE: Polka walczyła jak równa z równą z wielką faworytką. Nagle spotkanie przerwano

Coco Gauff obecna wiceliderka światowego rankingu w kolejnej rundzie imprezy w Cincinnati zmierzy się z Lucia Bronzetti, która znajduję się na 61. miejscu w ogólnoświatowym zestawieniu.

Amerykanka w pierwszej rundzie wygrała z Chinką Wang Xin wynikiem 2:0, natomiast później mogła odpocząć, ponieważ jej kolejna rywalka Dajana Jastremska wycofała się z turnieju, co oznaczało walkower.

Reprezentantka Włoch nie miała tak dobrze. Po ciężkich bojach zwyciężyła w trzech kolejnych spotkaniach. Każde kończyło się wynikiem 2:1, natomiast w ostatniej rundzie wyeliminowała 30. rakietę świata Jelenę Ostapenko.

Relacja live i wynik na żywo meczu Lucia Bronzetti - Coco Gauff na Polsatsport.pl.

KJ, Polsat Sport