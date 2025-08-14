WTA w Cincinnati: Lucia Bronzetti - Coco Gauff. Relacja live i wynik na żywo

Lucia Bronzetti - Coco Gauff to spotkanie w ramach 4. rundy turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati, wkraczającego w decydującą fazę. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open.

 

Coco Gauff obecna wiceliderka światowego rankingu w kolejnej rundzie imprezy w Cincinnati zmierzy się z Lucia Bronzetti, która znajduję się na 61. miejscu w ogólnoświatowym zestawieniu.

 

Amerykanka w pierwszej rundzie wygrała z Chinką Wang Xin wynikiem 2:0, natomiast później mogła odpocząć, ponieważ jej kolejna rywalka Dajana Jastremska wycofała się z turnieju, co oznaczało walkower.

 

Reprezentantka Włoch nie miała tak dobrze. Po ciężkich bojach zwyciężyła w trzech kolejnych spotkaniach. Każde kończyło się wynikiem 2:1, natomiast w ostatniej rundzie wyeliminowała 30. rakietę świata Jelenę Ostapenko.

 
Relacja live i wynik na żywo meczu Lucia Bronzetti - Coco Gauff na Polsatsport.pl.
KJ, Polsat Sport
