Legenda snookera kończy karierę! Zaskoczył kibiców tym ogłoszeniem

58-latek snookera na poziomie profesjonalnym sędziował od 1990 roku. Wielokrotnie prowadził finały mistrzostw świata czy decydujące mecze innych najważniejszych snookerowych imprez.

Jak przyznał w oficjalnym oświadczeniu, zostaje przy snookerze, ale już w innej roli - od lat prowadzi szkolenia sędziów i tym też zajmie się niejako na pełen etat, obejmując stanowisko szefa do spraw szkolenia sędziów w oficjalnej federacji snookera.

Verhaas wspomniał również, że jednym z powodów, dla których kończy karierę, jest fakt, że dwa lata temu miał wypadek motocyklowy. Holender po dziś dzień odczuwa różnego rodzaju dolegliwości z tego tytułu i nie jest w stanie utrzymać koncentracji przez wiele godzin, która jest niezbędna przy prowadzeniu najważniejszych meczów w snookerze.