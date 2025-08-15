MŚ siatkarzy U-21: Terminarz meczów Polaków. Kiedy grają polscy siatkarze?

Reprezentacja Polski siatkarzy U-21 ma tego lata napięty harmonogram. Podopieczni Piotra Grabana rozegrali już turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych mistrzostw Europy U-22. Biało-Czerwoni wygrali zorganizowaną na Łotwie imprezę, zapewniając sobie przepustki na czempionat.

Teraz stanęli w obliczu kolejnego wyzwania. W chińskim Jiangmen odbywają się mistrzostwa świata w kategorii U-21.



Poprzednia edycja imprezy miała miejsce dwa lata temu w Bahrajnie. Wówczas najlepsi okazali się młodzi Irańczycy, którzy w finale Włochów. Polacy zajęli piąte miejsce.

W fazie grupowej MŚ Biało-Czerwoni rozegrają pięć meczów.

MŚ U-21: Terminarz meczów Polaków

21 sierpnia: Polska - Portoryko, 8:00

22 sierpnia: Polska - Korea Południowa, 8:00

23 sierpnia: Polska - Kanada, 8:00

25 sierpnia: Polska - Kazachstan, 8:00

26 sierpnia: Polska - Iran, 5:00