MŚ siatkarzy U-21: Terminarz meczów Polaków. Kiedy grają polscy siatkarze?

W ramach mistrzostw świata siatkarzy U-21 Polacy trafili do grupy B. W pierwszej fazie turnieju rozegrają pięć spotkań. Sprawdź terminarz meczów Polaków.

MŚ siatkarzy U-21: Terminarz meczów Polaków

Reprezentacja Polski siatkarzy U-21 ma tego lata napięty harmonogram. Podopieczni Piotra Grabana rozegrali już turniej kwalifikacyjny do przyszłorocznych mistrzostw Europy U-22. Biało-Czerwoni wygrali zorganizowaną na Łotwie imprezę, zapewniając sobie przepustki na czempionat.

 

Teraz stanęli w obliczu kolejnego wyzwania. W chińskim Jiangmen odbywają się mistrzostwa świata w kategorii U-21.


Poprzednia edycja imprezy miała miejsce dwa lata temu w Bahrajnie. Wówczas najlepsi okazali się młodzi Irańczycy, którzy w finale Włochów. Polacy zajęli piąte miejsce.

 

W fazie grupowej MŚ Biało-Czerwoni rozegrają pięć meczów. 

MŚ U-21: Terminarz meczów Polaków

21 sierpnia: Polska - Portoryko, 8:00
22 sierpnia: Polska - Korea Południowa, 8:00
23 sierpnia: Polska - Kanada, 8:00
25 sierpnia: Polska - Kazachstan, 8:00
26 sierpnia: Polska - Iran, 5:00

