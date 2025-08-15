Polska - Turcja. Kiedy mecz siatkarek? O której godzinie MŚ?

Siatkówka

Polska - Turcja, czyli czas na mecz polskich siatkarek podczas MŚ do lat 21, jeśli chodzi o rywalizację o miejsca 5-8. Kiedy mecz Polska - Turcja? O której godzinie Polska - Turcja?

fot. FIVB
Czas na kolejny mecz młodych polskich siatkarek podczas tegorocznych mistrzostw świata do lat 21. Przypomnijmy - w ćwierćfinale Polki przegrały z Bułgarkami i nie wywalczyły awansu do strefy medalowej. Na tym jednak występy Biało-Czerwonych podczas turnieju się nie kończą - przed nimi rywalizacja o miejsca 5-8.

 

W kolejnym spotkaniu Polki zmierzą się z Turczynkami, które w ćwierćfinale w trzech setach przegrały z Bułgarkami.

 

Oprócz Polski i Turcji, o miejsca 5-8 powalczą również Argentyna i Chiny.

 

Polska i Turcja zmierzyły się już podczas tego turnieju w fazie grupowej. Wówczas Polki pewnie wygrały 3:0. Jak będzie tym razem?

Polska - Turcja. Kiedy mecz siatkarek? O której godzinie?

Mecz siatkarek Polska - Turcja podczas MŚ do lat 21 zostanie rozegrany w sobotę 16 sierpnia.

