Finlandia, z występującym na co dzień w lidze NBA Lauri Markkanenem, będzie w niedzielę w Sosnowcu rywalem reprezentacji Polski koszykarzy przed mistrzostwami Europy rozpoczynającymi się w Katowicach 28 sierpnia.

W ostatnich ME w 2022 r. Polacy ulegli w grupie w Pradze Finlandii aż 59:89. Przegrali też w Walencji w lipcu 2024 w kwalifikacjach do igrzysk w Paryżu - 88:89 (zabrakło wówczas kontuzjowanego Markkanena). Finlandię prowadził w tych dwóch meczach obecny szkoleniowiec kadry - Lassi Tuovi.



W towarzyskich meczach z „Suomi” zabraknie w zespole Igora Milicica Jeremy'ego Sochana, który kontuzję łydki poleciał leczyć do San Antonio, i zapewne Milicica juniora - jego udział w ME po kontuzji kolana doznanej wiosną w USA przed draftem do ligi NBA stoi pod znakiem zapytania.



Finowie są, tak jak Polacy, współgospodarzami 42. turnieju ME. Zagrają w gr. B w Tampere z Litwinami (wybrali ich jako federację stowarzyszoną), mistrzami świata Niemcami, Brytyjczykami, Szwedami i drużyną Czarnogóry.



Biało-Czerwoni w grupie D w katowickim Spodku spotkają się kolejno z Słowenią (28 sierpnia), Izraelem (30 sierpnia), Islandią (31 sierpnia), Francją (2 września) i Belgią (4 września). Do fazy pucharowej awansują cztery najlepsze zespoły z każdej z grup.



Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Finlandia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:00.