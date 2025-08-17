Paolini - Kudermietowa na żywo. Relacja live i wynik online

Weronika Kudermietowa - Jasmine Paolini to półfinałowe spotkanie w ramach turnieju WTA w Cincinnati. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Czas na kolejną rundę turnieju w Cincinnati, wkraczającego w decydującą fazę. Impreza w USA jest ostatnim etapem przygotowań do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego US Open. 

 

Kudermietowa w ćwierćfinale pewnie pokonała w dwóch setach sensację tej imprezy - Warwarę Graczową. Wcześniej Rosjanka wyeliminowała wysoko notowane rywalki, m.in. Belindę Bencic, Clarę Tauson, czy Magdę Linette. W tegorocznej odsłonie zmagań w USA straciła dotychczas tylko jednego seta.

 

Paolini również świetnie sobie radzi na twardej nawierzchni w Cincinnati. Włoszka pokonała w ćwierćfinale jedną z faworytek do tryumfu w całej imprezie - Coco Gauff. We wcześniejszych rundach tenisistka bez straty seta rozprawiła się z Marią Sakkari, Ashlyn Krueger i Barborą Krejckovą.

 

Zwyciężczyni z tego starcia zmierzy się w finale z wygraną z pary Iga Świątek - Jelena Rybakina. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Weronika Kudiermietowa - Jasmine Paolini na Polsatsport.pl.

