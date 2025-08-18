21 miesięcy przerwy. Bramkarz triumfatora Ligi Mistrzów zawieszony za doping

Pozytywny wynik testu antydopingowego Portner uzyskał w marcu 2024 roku, tuż przed Final Four Pucharu Niemiec. W organizmie Szwajcara wykryto śladową obecność dekstroamfetaminy, środka o działaniu stymulującym ośrodkowy układ nerwowy, zwiększającego psychiczną i fizyczną wytrzymałość, znoszącego zmęczenie i pomagającego w utrzymaniu koncentracji.

- Głęboko żałuję tego, co się stało i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by udowodnić, że nigdy nie naruszyłem świadomie przepisów antydopingowych - mówił wówczas Portner, cytowany przez szwajcarski dziennik "Blick".

Helge-Olaf Kaeding, obrońca 31-letniego golkipera, tłumaczył, że w próbce pobranej od Portnera wykryto zawartość dekstroamfetaminy na poziomie zaledwie 78 nanogramów, gdy standardowy test policyjny, którym bada się zatrzymanych, wykrywa ilość tej substancji dopiero na poziomie około 1000 nanogramów. Adwokat przekonywał, że tak małe stężenie zakazanego środka może sugerować, że ten mógł dostać się do organizmu bramkarza np. przez skórę, całkowicie poza świadomością sportowca.

Nikola Portner od początku sprawy zdecydował się na pełną współpracę zarówno z niemiecką, jak i Światową Agencją Antydopingową (WADA), dostarczając na ich wezwania zarówno próbki moczu, jak i włosów.

Ostatecznie WADA uwierzyła w tłumaczenia Portnera i jego obrońców. Agencja poinformowała, że nie ma niezbitych dowodów na to, iż szczypiornista świadomie złamał przepisy antydopingowe i na mocy obustronnego porozumienia zdecydowała się nałożyć na bramkarza SC Magdeburg karę 21-miesięcznego zawieszenia, które będzie liczone od dnia wykonania testu, czyli od 10 marca 2024 roku. Portner będzie mógł wznowić treningi z drużyną 10 października 2025 roku, ale w oficjalnych meczach nie będzie mógł grać do 10 grudnia 2025.