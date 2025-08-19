Gdzie oglądać mityng Diamentowej Ligi w Lozannie?

Bukowiecka w sobotę czasem 50,16 zajęła piąte miejsce w mocno obsadzonym Memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. W Lozannie rywalkami rekordzistki Polski będą wicemistrzyni olimpijska Salwa Eid Naser z Bahrajnu, brązowa medalistka mistrzostw świata Sada Williams z Barbadosu, Holenderka Lieke Klaver, Norweżka Henriette Jaeger oraz Amerykanki Alexis Holmes, Isabella Whittaker i Britton Wilson.

Królik w biegu na 3000 m z przeszkodami wystartuje pierwszy raz od 29 czerwca, gdy rywalizowała w drużynowych mistrzostwach Europy w Madrycie. Rekord życiowy Polki wynosi 9.22,14. W Lozannie wystąpią trzy zawodniczki, które w swojej karierze złamały barierę dziewięciu minut: Kenijka Doris Lemngole, Etiopka Sembo Almayew i reprezentująca Kazachstan Kenijka Norah Jeruto - mistrzyni świata z 2022 roku.

Żodzik w skoku wzwyż będzie rywalizować ze światową czołówką: rekordzistką globu i mistrzynią olimpijską Jarosławą Mahuczich z Ukrainy oraz Australijkami Nicolą Olyslagers i Eleanor Patterson, które również stanęły na podium igrzysk w Paryżu. W Lozannie zaprezentuje się też wicemistrzyni Europy Angelina Topic z Serbii, trzykrotna mistrzyni olimpijska w siedmioboju Nafissatou Thiam z Belgii, Ukrainka Julia Lewczenko, Brytyjka Morgan Lake oraz Niemki Imke Onnen i Christina Honsel.

Mistrzyni olimpijska Keely Hodgkinson w Chorzowie uzyskała najlepszy w tym roku wynik w biegu na 800 m - 1.54,74. Brytyjka goni rekord świata, który od 1983 roku wynosi 1.53,28 i należy do Czeszki Jarmiły Kratochvilovej. W Lozannie pobiegną aż cztery zawodniczki z rekordami życiowymi poniżej 1.57. Oprócz Hodgkinson będą to Oratile Nowe z Botswany, Amerykanka Addison Wiley i Brytyjka Georgia Hunter-Bell.

Wśród mężczyzn faworytem biegu na 800 m będzie mistrz olimpijski Emmanuel Wanyonyi. Jego głównymi rywalami będą mistrz świata Marco Arop z Kanady, zwycięzcy halowych MŚ Josh Hoey i Bryce Hoppel z USA, Mohamed Attaoui z Hiszpanii, Brytyjczyk Max Burgin i Tshepiso Masalela z Botswany.

W biegu na 100 m kolejną walkę stoczą mistrz olimpijski Noah Lyles z USA i Jamajczyk Kishane Thompson, który w tym roku uzyskał najlepszy czas na świecie - 9,75, a w sobotę zwyciężył w Chorzowie. Na liście startowej zawodów w Lozannie są też Akani Simbine z RPA, Brytyjczyk Zharnel Hughes, Szwajcar Timothe Mumenthaler oraz Jamajczycy Ackeem Blake i Oblique Seville.

Diamentowa Liga w Lozannie. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja Diamentowej Ligi w Lozannie w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:00.