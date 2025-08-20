Ruch po pięciu kolejkach ma zgromadzonych pięć oczek w ligowej tabeli. Punkty drużynie Waldemara Fornalika przyniosło zwycięstwo z Górnikiem Łęczna 2:1 oraz remisy z Puszczą Niepołomice i Polonią Warszawa. Dwie porażki "Niebiescy" zanotowali z Pogonią Siedlce i Śląskiem Wrocław.

Natomiast Stal ma okazję przedłużyć swoją serię meczów bez porażki, która trwa od drugiej kolejki ligowej. W ostatnich czterech spotkaniach piłkarze Marka Zuba pokonali Polonię Bytom i Śląsk Wrocław, a zremisowali z Puszczą Niepołomice i Chrobrym Głogów.

W zeszłym sezonie w obydwu starciach tych ekip górą byli chorzowianie. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo Ruch Chorzów - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek w środę o 20:30.

MR, PAP