Betclic 1. Liga: Ruch Chorzów - Stal Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Ruch Chorzów - Stal Rzeszów to mecz szóstej kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo Ruch Chorzów - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl

Ruch po pięciu kolejkach ma zgromadzonych pięć oczek w ligowej tabeli. Punkty drużynie Waldemara Fornalika przyniosło zwycięstwo z Górnikiem Łęczna 2:1 oraz remisy z Puszczą Niepołomice i Polonią Warszawa. Dwie porażki "Niebiescy" zanotowali z Pogonią Siedlce i Śląskiem Wrocław. 

 

Natomiast Stal ma okazję przedłużyć swoją serię meczów bez porażki, która trwa od drugiej kolejki ligowej. W ostatnich czterech spotkaniach piłkarze Marka Zuba pokonali Polonię Bytom i Śląsk Wrocław, a zremisowali z Puszczą Niepołomice i Chrobrym Głogów.

 

W zeszłym sezonie w obydwu starciach tych ekip górą byli chorzowianie. Jak będzie tym razem?

 

Relacja live i wynik na żywo Ruch Chorzów - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek w środę o 20:30.

MR, PAP
