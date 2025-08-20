W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

ZOBACZ TAKŻE: Tak wyglądały poprzednie mistrzostwa świata w wykonaniu Polek. Jak w tym roku pójdzie Biało-Czerwonym?

Polskie siatkarki trafiły do grupy G - z reprezentacjami Wietnamu, Kenii i Niemiec. Podopieczne Stefano Lavariniego są murowanymi faworytkami do wygrania pierwszej fazy turnieju. Warto dodać, że w tym roku - po raz trzeci z rzędu - Biało-Czerwone stanęły na najniższym stopniu podium Ligi Narodów.

Rywalkami Polek na inaugurację będą Wietnamki. Tuż przed startem czempionatu tamtejsza federacja ogłosiła, że na turniej nie pojedzie największa gwiazda tej drużyny, Nguyen Thi Bich Tuyen.

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 zostaną rozegrane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii.

Transmisja meczu Polska - Wietnam w sobotę 23 sierpnia w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 15:20. Studio przed tym spotkanie rozpocznie się o 14:00.

KP, Polsat Sport