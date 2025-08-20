Polska - Wietnam. Kiedy mecz siatkarek? O której godzinie MŚ?

Czas na pierwszy mecz polskich siatkarek na MŚ 2025. W pierwszym starciu podopiecznie Stevano Lavariniego zmierzą się z Wietnamem.

Mistrzostwa świata siatkarek 2025 zostaną rozegrane w dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii.

Wystąpią w nich 32 drużyny narodowe, które swoje mecze będą rozgrywały w Bangkoku, Chiang Mai, Nakhon Ratchasimie i na Phuket.

W pierwszej fazie MŚ 2025 drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły w każdej. Po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

Polskie siatkarki rywalizują w grupie G - z reprezentacjami Wietnamu, Kenii i Niemiec.

Tytułu będzie broniła reprezentacja Serbii, która w finale MŚ 2022 pokonała Brazylię 3:0.

Polska - Wietnam. Kiedy mecz siatkarek? O której godzinie?

Kiedy pierwszy mecz polskich siatkarek na MŚ? To pytanie z pewnością zadają sobie fani siatkówki. Mecz Polska - Wietnam na mistrzostwach świata w siatkówkę 2025 zostanie rozegrany w sobotę 23 sierpnia. Godzina meczu Polska - Wietnam na MŚ siatkarek to 15.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport