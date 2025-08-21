Finlandia - Polska. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

W niedzielne popołudnie KoszKadra zmierzyła się z Finami w Sosnowcu. To był ostatni sparing rozgrywany w Polsce przed EuroBasketem.

- Siedem sparingów za nami, jestem bardzo zadowolony z pracy, którą nasz zespół wykonał. Idziemy do przodu, nie patrzymy się na nikogo, mamy swoje cele, założenia i drogę, którą chcemy podążać. Robimy swoje, niezależnie od okoliczności czy wyników sparingów. Jako trener życzyłbym sobie tylko jak najmniej urazów czy kontuzji. Nasz sztab medyczny wykonuje świetną pracę i wierzę, że 28 sierpnia wszyscy będziemy zdrowi i w pełni sił fizycznych. Taktycznie i mentalnie też na pewno będziemy przygotowani, widzę po moich graczach, że są na misji, że doskonale rozumieją po co tutaj są i co chcą osiągnąć - mówi trener Igor Milicić.

Terminarz meczów Polski na EuroBaskecie 2025. Kiedy grają?

- W sporcie są takie chwile, momenty, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a gdy się dzieją - bardzo mocno scalają grupę ludzi. Mecz z Finlandią był dla nas wyzwaniem. Przeciwnicy grali twardo, my również. Myślę, że sceny z tego spotkania, czy po jego zakończeniu, to jest właśnie coś, co może być takim dodatkowym katalizatorem. My jesteśmy gronem, które wzajemnie się wspiera, szanuje, zawodnicy idą za sobą w ogień i to było widać. Po meczu koszykarze musieli wyjaśnić sobie parę kwestii i nawet Jordan, który jest z nami najkrócej, był jednym z pierwszych, który reagował dla dobra drużyny - dodaje szkoleniowiec KoszKadry.

Ewaluacja stanu zdrowia Igora Milicicia Jr. pokazała, że zawodnik nie zdąży wrócić do gry na EuroBasket.

- Igor przyjechał do nas z USA, gdzie przechodził rehabilitację, ale my chcieliśmy go sprawdzić na miejscu, przez naszych fachowców. Badania pokazały, że nie będzie mógł nam pomóc na EuroBaskecie, więc już we wtorek wraca do Filadelfii, gdzie dokończy rehabilitację i będzie walczył o swoje miejsce w NBA. Ja cieszę się, że przyjechał do nas na ten krótki czas, pokazał że zależy mu na Kadrze, że zawsze chce być jej częścią. O tym, że trzymam za niego kciuki, tak jak za każdego reprezentanta, to chyba nie muszę mówić... - uśmiecha się trener Igor Milicić.

Przed drużyną jeszcze jeden test-mecz w ramach przygotowań do mistrzostw Europy. W czwartek o godz. 17:30 w Espoo starcie z gospodarzami. Transmisja meczu Finlandia - Polska w Polsacie Sport 3 oraz online w Polsat Box Go.

pzkosz.pl, Polsat Sport