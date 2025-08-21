Organy ścigania poinformowane! PZPN wydał komunikat

Sokół Kleczew to zespół rywalizujący w Betclic 2. Lidze. Ekipa z województwa wielkopolskiego w tym sezonie po czterech spotkaniach ma na swoim koncie cztery punkty, co oznacza, że plasuje się dopiero na 12. miejscu w tabeli. Jak się okazuje, Sokół musi mierzyć się także z innymi problemami, nie tylko tymi boiskowymi.

W czwartek 21 sierpnia na oficjalniej stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej pojawił się komunikat. Ogłoszono, iż jeden z piłkarzy klubu z Kleczewa został zawieszony ze skutkiem natychmiastowym w związku z podejrzeniem o match-fixing, czyli ustawianie spotkań.

"W związku z prowadzonym od grudnia 2024 roku postępowaniem wyjaśniającym w sprawie podejrzenia match-fixingu w meczach towarzyskich z udziałem klubu Sokół Kleczew oraz podejrzeniem match-fixingu w meczu o mistrzostwo 2. Ligi w sezonie 2025/2026, który odbył się 15 sierpnia 2025 r., potwierdzonym specjalistycznym raportem analizującym podejrzane zakłady bukmacherskie na rynkach azjatyckich Escaleted Match Report Sportradar UFDS AI, Rzecznik Dyscyplinarny PZPN Adam Gilarski postanowił dziś (21.08.2025) o zastosowaniu – na podstawie Art. 129 § 1 pkt a) Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – środka zapobiegawczego wobec zawodnika klubu Sokół Kleczew. Piłkarz został zawieszony w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych swojego klubu ze skutkiem natychmiastowym. O ustaleniach Polskiego Związku Piłki Nożnej dotyczących tej sprawy zostały poinformowane również organy ścigania" - można przeczytać.

Sokół Kleczew swój kolejny mecz na trzecim najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce rozegra w piątek 22 sierpnia. Wtedy zmierzy się na swoim boisku z Resovią Rzeszów.

AA, Polsat Sport