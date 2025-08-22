PKO BP Ekstraklasa: Widzew Łódź - Pogoń Szczecin. Relacja live i wynik na żywo
Widzew Łódź zagra z Pogonią Szczecin w ramach szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl.
Widzew rozpoczął od skromnego zwycięstwa z Zagłębiem Lubin 1:0. Ekipa z Łodzi utrzymuje stabilną formie i obecnie znajduje się w środkowej części tabeli z dorobkiem siedmiu punktów.
Portowcy po pierwszych pięciu spotkaniach znajdują się w strefie spadkowej. Jedyne zwycięstwo odnieśli na własnym stadionie z Motorem Lublin. W ostatnim meczu podopieczni Roberta Kolendowicza przegrali z Górnikiem Zabrze 0:3.
Ostatnie ligowe spotkanie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się zwycięstwem Pogoni 4:0.
Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.
