PKO BP Ekstraklasa: Widzew Łódź - Pogoń Szczecin. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Widzew Łódź zagra z Pogonią Szczecin w ramach szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl.

Fot. Cyfrasport
Widzew Łódź

Widzew rozpoczął od skromnego zwycięstwa z Zagłębiem Lubin 1:0. Ekipa z Łodzi utrzymuje stabilną formie i obecnie znajduje się w środkowej części tabeli z dorobkiem siedmiu punktów.

 

Portowcy po pierwszych pięciu spotkaniach znajdują się w strefie spadkowej. Jedyne zwycięstwo odnieśli na własnym stadionie z Motorem Lublin. W ostatnim meczu podopieczni Roberta Kolendowicza przegrali z Górnikiem Zabrze 0:3.

 

Ostatnie ligowe spotkanie pomiędzy tymi zespołami zakończyło się zwycięstwem Pogoni 4:0.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

 

 

 

AK, Polsat Sport
