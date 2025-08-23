AS Roma - Bologna FC. Relacja live i wynik na żywo
AS Roma - Bologna FC - to starcie zainauguruje sezon ligowy dla tych dwóch drużyn. Jak zaprezentuje się w nim Łukasz Skorupski? Relacja live i wynik na żywo meczu AS Roma - Bologna FC na Polsatsport.pl.
W spotkaniach przedsezonowych Roma wygrała z Kaiserslautern (1:0), Cannes (3:0), Lens (2:0) i Evertonem (1:0). Podopieczni Gian Piero Gasperiniego zremisowali 2:2 z saudyjskim NEOM Marcina Bułki oraz przegrali 0:4 z Aston Villa.
Bologna triumfowała w trzech sparingach, pokonując 7:0 Virtus Werona, 3:2 Levadiakos i 1:0 VfB Stuttgart. Lepsze okazały się z kolei Vis Pesaro (2:3) i OFI 1925 (2:4).
Obie drużyny grały ze sobą dwukrotnie w poprzednim sezonie ligowym. W pierwszym starciu 3:2 wygrała ekipa z Bolonii, z kolei w rewanżu było 2:2. Jak będzie tym razem?
Relacja live i wynik na żywo meczu AS Roma - Bologna FC na Polsatsport.pl. Początek o godz. 20:45.