Oficjalnie! Rekordowa kwota za wygranie US Open. Te pieniądze mogą zwalić z nóg
W puli nagród rozpoczynającego się w niedzielę wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open jest rekordowe 90 milionów dolarów, czyli o 15 mln więcej niż rok temu. Triumfatorzy nowojorskiej rywalizacji w singlu zarobią po 5 mln USD.
W 2024 roku mistrzowie US Open w grze pojedynczej, czyli Białorusinka Aryna Sabalenka i Włoch Jannik Sinner, otrzymali premie w wysokości 3,6 mln dolarów.
90 mln dolarów to najwyższa pula nagród spośród wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych w tym sezonie. Budżet premiowy w Australian Open wyniósł równowartość ok. 62 mln USD, we French Open - 65,7 mln, a w Wimbledonie ok. 72 mln.
Nagrody finansowe dla uczestników US Open 2025 (kwoty w dolarach):
gra pojedyncza
1. runda - 110 tys.
2. runda - 154 tys.
3. runda - 237 tys.
4. runda - 400 tys.
ćwierćfinał - 660 tys.
półfinał - 1,26 mln
2. miejsce - 2,5 mln
zwycięstwo - 5 mln
debel (suma dla duetu)
1. runda - 30,0 tys.
2. runda - 45,0 tys.
1/8 finału - 75,0 tys.
ćwierćfinał - 125,0 tys.
półfinał - 250,0 tys.
2. miejsce - 500,0 tys.
zwycięstwo - 1 mln