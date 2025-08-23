Oficjalnie! Rekordowa kwota za wygranie US Open. Te pieniądze mogą zwalić z nóg

W 2024 roku mistrzowie US Open w grze pojedynczej, czyli Białorusinka Aryna Sabalenka i Włoch Jannik Sinner, otrzymali premie w wysokości 3,6 mln dolarów.

ZOBACZ TAKŻE: US Open nie dla polskiej tenisistki

90 mln dolarów to najwyższa pula nagród spośród wszystkich czterech turniejów wielkoszlemowych w tym sezonie. Budżet premiowy w Australian Open wyniósł równowartość ok. 62 mln USD, we French Open - 65,7 mln, a w Wimbledonie ok. 72 mln.

Nagrody finansowe dla uczestników US Open 2025 (kwoty w dolarach):

gra pojedyncza

1. runda - 110 tys.

2. runda - 154 tys.

3. runda - 237 tys.

4. runda - 400 tys.

ćwierćfinał - 660 tys.

półfinał - 1,26 mln

2. miejsce - 2,5 mln

zwycięstwo - 5 mln

debel (suma dla duetu)

1. runda - 30,0 tys.

2. runda - 45,0 tys.

1/8 finału - 75,0 tys.

ćwierćfinał - 125,0 tys.

półfinał - 250,0 tys.

2. miejsce - 500,0 tys.

zwycięstwo - 1 mln

MS, PAP