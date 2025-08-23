Zabrzanie wygrali trzy z pięciu rozegranych jak dotąd spotkań. W poprzedniej kolejce pokonali Pogoń Szczecin 3:0.

ZOBACZ TAKŻE: Kłótnia w szatni wicemistrza. Dwóch zawodników pożegna się z klubem?

GKS Katowice słabo rozpoczął sezon, nie wygrywając żadnego z pierwszych czterech spotkań. Przełamanie nastąpiło w ostatniej kolejce, kiedy to podopieczni Rafała Góraka pokonali Arkę Gdynia 4:1.

W ostatnim "Śląskim klasyku" lepszy okazał się zespół z Katowic.

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek o 20:15.

AK, Polsat Sport