PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Górnik Zabrze podejmie GKS Katowice w meczu szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - GKS Katowice na Polsatsport.pl.

Zabrzanie wygrali trzy z pięciu rozegranych jak dotąd spotkań. W poprzedniej kolejce pokonali Pogoń Szczecin 3:0.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kłótnia w szatni wicemistrza. Dwóch zawodników pożegna się z klubem?

 

GKS Katowice słabo rozpoczął sezon, nie wygrywając żadnego z pierwszych czterech spotkań. Przełamanie nastąpiło w ostatniej kolejce, kiedy to podopieczni Rafała Góraka pokonali Arkę Gdynia 4:1.

 

W ostatnim "Śląskim klasyku" lepszy okazał się zespół z Katowic.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - GKS Katowice na Polsatsport.pl. Początek o 20:15.

AK, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAGKS KATOWICEGÓRNIK ZABRZEPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 