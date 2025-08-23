PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - GKS Katowice. Relacja live i wynik na żywo
Górnik Zabrze podejmie GKS Katowice w meczu szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - GKS Katowice na Polsatsport.pl.
Zabrzanie wygrali trzy z pięciu rozegranych jak dotąd spotkań. W poprzedniej kolejce pokonali Pogoń Szczecin 3:0.
GKS Katowice słabo rozpoczął sezon, nie wygrywając żadnego z pierwszych czterech spotkań. Przełamanie nastąpiło w ostatniej kolejce, kiedy to podopieczni Rafała Góraka pokonali Arkę Gdynia 4:1.
W ostatnim "Śląskim klasyku" lepszy okazał się zespół z Katowic.
