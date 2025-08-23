UFC w Szanghaju: Wyniki i skróty walk

Wyniki i skróty walk gali UFC:

Karta główna:



93 kg.: Johnny Walker (21-9) vs Mingyang Zhang (19-6)

65.8 kg.: Brian Ortega (16-4) vs Aljamain Sterling (24-5)

120.2 kg.: Sergei Pavlovich (19-3) vs Waldo Cortes-Acosta (14-1)

56.7 kg.: Sumudaerji (18-7) pokonał Kevina Borjasa (10-4) jednogłośną decyzją sędziów (30-27, 30-27, 30-27).

77.1 kg.: Taiyilake Nueraji (12-1) pokonał Kiefera Crosbiego (10-6) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

Karta wstępna:



70.3 kg.: Gauge Young (9-3) pokonał Maheshate Hayisaera (10-4) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 29-28).

56.7 kg.: Charles Johnson (17-8) pokonał Lone’era Kavanagha (9-1) przez techniczny nokaut w drugiej rundzie.

70.3 kg.: Rongzhu (26-7) pokonał Austina Hubbarda (16-10) przez jednogłośną decyzję sędziów (30-27, 29-28, 29-28).

83.9 kg.: Kyle Daukaus (15-5) pokonał Michela Pereirę (31-14) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

65.8 kg.: Yizha (26-5) pokonał Westina Wilsona (17-10) przez techniczny nokaut w pierwszej rundzie.

61.2 kg.: Su Young You (15-4) pokonał Long Xiao (27-10) przez jednogłośną decyzję sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

93 kg.: Uran Satybaldiev (10-1) pokonał Diyara Nurgozhaya (10-2) przez poddanie w pierwszej rundzie.

AA, Polsat Sport