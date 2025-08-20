Hit "transferowy"! Wielki powrót polskiego mistrza świata

"Sportowa historia potrafi zatoczyć doprawdy niezwykłe koło… Dwukrotny mistrz świata w boksie Krzysztof Głowacki swoje kolejne walki stoczy na galach Tomasza Babilońskiego, w którego grupie debiutował w 2008 roku. Witamy w domu, Mistrzu!" - możemy przeczytać na mediach społecznościowych Babilon MMA.

Głowacki w przeszłości był związany z Babilońskim jako pięściarz. Łącznie na zawodowych ringach stoczył 36 pojedynków, z czego 32 wygrał, a czterokrotnie przegrał.

W 2015 roku zdobył tytuł mistrza świata WBO w wadze junior ciężkiej, pokonując po legendarnej walce Marco Hucka. Tytuł stracił po przegranym pojedynku z Oleksandrem Usykiem.

Na walkę Głowacki - Huck można głosować w sondzie "Najważniejsze wydarzenie ćwierćwiecza" na 25-lecie Polsatu Sport.

Po zakończeniu pięściarskiej kariery Głowacki zdecydował się na starty w MMA. W organizacji KSW stoczył trzy walki - w debiucie niesamowitym nokautem z pleców pokonał Patryka Tołkaczewskiego, następnie przegrał z Dawidem Kasperskim, a pojedynek Głowacki - Jordan Nandor został uznany jako nieodbyty.

BS, Polsat Sport