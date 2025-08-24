Pogoń z ośmioma zdobytymi punktami znajduje się w środku ligowej tabeli. Piłkarze Adama Nocona mają szansę przedłużyć serię spotkań bez porażki do czterech meczów. W poprzedniej kolejce siedlczanie zremisowali z Górnikiem Łęczna 1:1, a wcześniej pokonali Polonię Bytom 2:0 i Ruch Chorzów 2:0.

Natomiast spadkowicz z Ekstraklasy - Puszcza, gorzej rozpoczął zmagania pierwszoligowe. Po sześciu kolejkach podopiecznym Tomasza Tułacza udało się zdobyć tylko cztery punkty. Piłkarze z Małopolski dotychczas zremisowali z Ruchem Chorzów, Pogonią Grodzisk Mazowiecki, Górnikiem Łęczna i Stalą Rzeszów, a przegrali z Wieczystą Kraków oraz GKS-em Tychy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - Puszcza Niepołomice na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 19:30.

MR, Polsat Sport