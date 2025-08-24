Betclic. 1 Liga: Ruch Chorzów - Polonia Bytom. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Ruch Chorzów - Polonia Bytom to spotkanie w ramach siódmej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Polonia Bytom na Polsatsport.pl

Ruch po sześciu rozegranych meczach ma na koncie osiem punktów, co plasuje drużynę ze Śląska w środku ligowej tabeli. Piłkarze Waldemara Fornalika w ostatnim starciu pewnie pokonali Stal Rzeszów 4:0. Hat-tricka w tym spotkaniu skompletował Patryk Szwedzik, który dołożył również asystę do trafienia Mateusza Szwocha. 

 

Przed chorzowianami szansa na przedłużenie serii bez porażki, bowiem wcześniej bezbramkowo zremisowali z Polonią Warszawa.

 

ZOBACZ TAKŻE: Robert Lewandowski obiektem kontrowersji! Hiszpanie opisali powrót Polaka

 

Zespół z Bytomia zgromadził o jedno oczko więcej od swojego przeciwnika. W poprzedniej kolejce podopieczni Łukasza Tomczyka pewnie pokonali Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:0. Na listę strzelców wpisali się: Konrad Andrzejczak, Tomasz Gajda i Oliwier Kwiatkowski.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę 17:30.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAPIŁKA NOŻNAPOLONIA BYTOMRUCH CHORZÓW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 