Ruch po sześciu rozegranych meczach ma na koncie osiem punktów, co plasuje drużynę ze Śląska w środku ligowej tabeli. Piłkarze Waldemara Fornalika w ostatnim starciu pewnie pokonali Stal Rzeszów 4:0. Hat-tricka w tym spotkaniu skompletował Patryk Szwedzik, który dołożył również asystę do trafienia Mateusza Szwocha.

Przed chorzowianami szansa na przedłużenie serii bez porażki, bowiem wcześniej bezbramkowo zremisowali z Polonią Warszawa.

Zespół z Bytomia zgromadził o jedno oczko więcej od swojego przeciwnika. W poprzedniej kolejce podopieczni Łukasza Tomczyka pewnie pokonali Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:0. Na listę strzelców wpisali się: Konrad Andrzejczak, Tomasz Gajda i Oliwier Kwiatkowski.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Polonia Bytom na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę 17:30.

MR, Polsat Sport