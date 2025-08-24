Polska - Kazachstan na żywo. Relacja live i wynik online MŚ siatkarzy

Reprezentacja Polski wygrała trzy pierwsze spotkania w turnieju. Podopieczni Piotra Grabana bez straty seta pokonali kolejno: Portoryko, Koreę Południową i Kanadę.

ZOBACZ TAKŻE: Pierwsze zwycięstwo Polek na mistrzostwach świata! Trener powiedział wprost

Kazachowie pierwsze zwycięstwo odnieśli dopiero w sobotę. Ich wyższość musieli uznać Portorykańczycy (3:0). Wcześniej ulegli Iranowi (1:3) oraz Kanadzie (2:3)

Biało-Czerwonych w pierwszej fazie tegorocznego turnieju czeka jeszcze jeden mecz: z Iranem (26.08).

Relacja i wynik na żywo meczu Polska - Kazachstan U-21 na Polsatsport.pl. Początek w poniedziałek 25 sierpnia o godzinie 8:00.

KP, Polsat Sport