Reprezentacja pożegnała dwóch słynnych siatkarzy! Koniec pięknej przygody

Drużyna trenera Michała Winiarskiego wygrała towarzyskie starcie z Belgią 3:2 (25:17, 23:25, 22:25, 25:22, 16:14). Spotkanie rozegrano w LKH Arena Luneburg.

Po tym zwycięstwie niemieccy kibice pożegnali dwie legendy drużyny narodowej. Christian Fromm i Lukas Kampa zakończyli swe kariery reprezentacyjne po igrzyskach olimpijskich Paryż 2024. Obaj przez wiele lat byli znaczącymi zawodnikami tej kadry i osiągnęli z nią sukcesy - z brązowym medalem MŚ 2014 i wicemistrzostwem Europy 2017 na czele.

Obaj siatkarze są dobrze znani polskim kibicom z występów w PlusLidze. Rozgrywający Lukas Kampa w PlusLidze grał łącznie przez jedenaście sezonów i wystąpił w 317 meczach. Reprezentował barwy Cerrad Czarnych Radom (2014–16), Jastrzębskiego Węgla (2016–21) i Trefla Gdańsk (2021–25). Przyjmujący Christian Fromm rozegrał dwa sezony i 49 ligowych meczów w Jastrzębskim Węglu (2018–20).