MŚ siatkarek: Japonia - Ukraina. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Japonia kontra Ukraina to spotkanie w ramach MŚ siatkarek 2025. Relacja live i wynik na żywo meczu Japonia - Ukraina na Polsatsport.pl.

W dniach 22 sierpnia – 7 września w Tajlandii są rozgrywane mistrzostwa świata w siatkówce kobiet. O tytuł najlepszej drużyny globu walczą 32 reprezentacje, wśród nich Polska. W pierwszej części turnieju drużyny podzielono na osiem grup po cztery zespoły. Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup awansują do fazy pucharowej, która rozpocznie się od 1/8 finału.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kibice szaleją na jej punkcie! Dlaczego Martyna Łukasik jest najpopularniejszą polską siatkarką w Tajlandii?

 

Reprezentacja Polski występuje w grupie G.

 

Transmisje meczów mistrzostw świata w siatkówce kobiet 2025 można obejrzeć na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Mecze reprezentacji Polski również w Polsacie.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Japonia - Ukraina na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MISTRZOSTWA ŚWIATASIATKÓWKA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 