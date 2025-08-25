Polacy świetnie prezentują się podczas tegorocznego czempionatu. Biało-Czerwoni do tej pory bez większych problemów wygrali cztery spotkania. Ich wyższość po kolei musiały uznać narodowe drużyny: Portoryko, Korei Południowej, Kanady i Kazachstanu. Co więcej, podopieczni Piotra Grabana nie przegrali w tym czasie ani jednego seta. Nic zatem dziwnego, że plasują się na pierwszym miejscu w grupie.

By pozostać na fotelu lidera i ułatwić sobie grę w fazie pucharowej turnieju, będą musieli przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę również we wtorkowym meczu. Ich przeciwnikami będą Irańczycy, którzy również do tej pory nie ponieśli porażki na tegorocznych mistrzostwach.

Po zakończeniu fazy grupowej Biało-Czerwoni zagrają w 1/8 finału mistrzostw świata. Ostatni mecz jednej z najważniejszych imprez w tym sezonie został zaplanowany na 31 sierpnia.

Transmisja meczu Polska - Iran w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go. Początek o godzinie 4:50 we wtorek 26 sierpnia.

AA, Polsat Sport