Nowy trener Widzewa Łódź!

Czubak ponownie poprowadzi drużynę Widzewa, zastępując zwolnionego w trakcie sezonu trenera. W rundzie wiosennej poprzednich rozgrywek ekstraklasy przejął zespół po Danielu Myśliwcu. Poprowadził go w trzech meczach – zremisowanym z Radomiakiem Radom (1:1), przegranym z Jagiellonią Białystok (0:1) oraz wygranym z GKS Katowice (1:0).

Po przyjściu Sopica 32-letni szkoleniowiec został jednym z jego asystentów. W czerwcu podpisał z Widzewem umowę do 2029 roku. Teraz – jak podkreślił klub - zmienia się jego rola i w ramach obowiązującego kontraktu został pierwszym trenerem.

Tym razem jego praca na tym stanowisku ma nie być tymczasowa. Widzew poinformował przy tym, że Czubak, zgodnie z przepisami, będzie mógł trenować zespół do końca trwającej rundy jesiennej. Jeśli zakwalifikuje się na kurs UEFA PRO, będzie mógł kontynuować wiosną pracę jako pierwszy trener.

Czubakowi w prowadzeniu łódzkiej drużyny ma pomagać m.in. Łukasz Włodarek, którego Widzew wykupił ze sztabu pierwszoligowej Odry Opole. Z kolei swoje kontrakty za porozumieniem stron rozwiążą Dario Grabusic, Josip Pausic i Ivan Cukovic, którzy przyszli do Łodzi razem z trenerem Sopicem.

Łodzianie w pierwszym meczu po powrocie Czubaka do roli pierwszego szkoleniowca zmierzą się w niedzielę na wyjeździe z aktualnym mistrzem Polski Lechem Poznań.

BS, PAP