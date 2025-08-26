Wiadomo, co dalej z trenerem Borussii. Klub wydał komunikat
Władze Borussii Dortmund przedłużyły o jeden sezon kontrakt z trenerem Niko Kovacem - poinformował klub niemieckiej ekstraklasy piłkarskiej. Nowa umowa ma obowiązywać do czerwca 2027 roku.
Były piłkarz i selekcjoner reprezentacji Chorwacji, a później trener Eintrachtu Frankfurt, Bayernu Monachium, AS Monaco oraz VfL Wolfsburg, dołączył do Borussii w styczniu 2025 roku, gdy zespół zajmował 11. miejsce w Bundeslidze. Podpisał wówczas 18-miesięczny kontrakt.
Od tego czasu klub z Nadrenii Północnej-Westfalii zaczął grać znacznie lepiej, ostatecznie zajął czwarte miejsce w tabeli, co oznaczało awans do Ligi Mistrzów w tym sezonie.
- Pod jego wodzą nasz klub znów się rozwija – powiedział dyrektor zarządzający ds. sportu Lars Ricken.
W inauguracyjnej kolejce obecnego sezonu Bundesligi Borussia Dortmund zremisowała na wyjeździe z FC Sankt Pauli 3:3. W zespole gospodarzy wystąpili Adam Dźwigała i Arkadiusz Pyrka.