Wiadomo, co dalej z trenerem Borussii. Klub wydał komunikat

Były piłkarz i selekcjoner reprezentacji Chorwacji, a później trener Eintrachtu Frankfurt, Bayernu Monachium, AS Monaco oraz VfL Wolfsburg, dołączył do Borussii w styczniu 2025 roku, gdy zespół zajmował 11. miejsce w Bundeslidze. Podpisał wówczas 18-miesięczny kontrakt.

Od tego czasu klub z Nadrenii Północnej-Westfalii zaczął grać znacznie lepiej, ostatecznie zajął czwarte miejsce w tabeli, co oznaczało awans do Ligi Mistrzów w tym sezonie.

- Pod jego wodzą nasz klub znów się rozwija – powiedział dyrektor zarządzający ds. sportu Lars Ricken.

W inauguracyjnej kolejce obecnego sezonu Bundesligi Borussia Dortmund zremisowała na wyjeździe z FC Sankt Pauli 3:3. W zespole gospodarzy wystąpili Adam Dźwigała i Arkadiusz Pyrka.

AK, PAP