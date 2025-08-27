Haaland zmienił nazwisko na koszulce. Co będzie teraz napisane?

Kibice Norwega Erlinga Haalanda będą musieli przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Piłkarz Manchesteru City będzie nosił swoje pełne nazwisko na koszulce podczas meczów reprezentacji - Braut Haaland. Informację potwierdziła norweska federacja.

Fot. PAP
Wiadomość jako pierwszy podał niemiecki dziennik "Bild". 25-letni napastnik zadebiutuje z nowym nazwiskiem na stroju reprezentacji 4 września w meczu towarzyskim z Finlandią, rywalem Polski w eliminacjach mistrzostw świata. Nadal nie jest jasne, czy będzie nosił również nazwisko Braut Haaland na koszulce Manchesteru City.

 

Jeden z międzynarodowych sklepów sportowych, specjalizujący się w sprzedaży sprzętu piłkarskiego, już wprowadził do swojej oferty koszulkę z napisem "Braut Haaland".

 

Selekcjoner reprezentacji Norwegii Stale Solbakken był podobno zaskoczony zmianą nazwiska. Hiszpańska gazeta "Marca" zacytowała szkoleniowca: "To jego nazwisko, więc to zrozumiałe. Do tej pory nic o tym nie wiedziałem". 

AK, PAP
