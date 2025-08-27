Haaland zmienił nazwisko na koszulce. Co będzie teraz napisane?

Wiadomość jako pierwszy podał niemiecki dziennik "Bild". 25-letni napastnik zadebiutuje z nowym nazwiskiem na stroju reprezentacji 4 września w meczu towarzyskim z Finlandią, rywalem Polski w eliminacjach mistrzostw świata. Nadal nie jest jasne, czy będzie nosił również nazwisko Braut Haaland na koszulce Manchesteru City.

Jeden z międzynarodowych sklepów sportowych, specjalizujący się w sprzedaży sprzętu piłkarskiego, już wprowadził do swojej oferty koszulkę z napisem "Braut Haaland".

Selekcjoner reprezentacji Norwegii Stale Solbakken był podobno zaskoczony zmianą nazwiska. Hiszpańska gazeta "Marca" zacytowała szkoleniowca: "To jego nazwisko, więc to zrozumiałe. Do tej pory nic o tym nie wiedziałem".

AK, PAP