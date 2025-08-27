MŚ siatkarek 2025. Gdzie oglądać mecze 1/8 finału? Transmisje TV i stream online
Rozpoczyna się faza play-off mistrzostw świata siatkarek, które odbywają się w Tajlandii. Kiedy grają siatkarki? Jakie są daty i godziny meczów? Gdzie obejrzeć rywalizację? Transmisje spotkań MŚ siatkarek 2025 na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go. Sprawdź terminarz i plan transmisji meczów 1/8 finału MŚ 2025 w siatkówce.
Tajlandia, Holandia (grupa A), Włochy, Belgia (grupa B), Brazylia, Francja (grupa C), USA, Słowenia (grupa D), Turcja, Kanada (grupa E), Dominikana, Chiny (grupa F), Niemcy, Polska (grupa G) oraz Serbia, Japonia (grupa H) to drużyny, które wywalczyły awans do czołowej szesnastki mistrzostw świata siatkarek 2025.
Rozpoczyna się faza pucharowa turnieju. Mecze 1/8 finału zostaną rozegrane między piątkiem (29 sierpnia) a poniedziałkiem (1 września), po dwa spotkania każdego dnia. Na środę i czwartek (3 i 4 września) zaplanowano ćwierćfinały. W sobotę (6 września) odbędą się półfinały, a w niedzielę (7 września) decydujące starcia turnieju - mecz o trzecie miejsce oraz finał.
Polskie siatkarki z trzema zwycięstwami na koncie zajęły pierwsze miejsce w grupie G. To oznacza, że w 1/8 finału zagrają drugą drużyna grupy B - Belgią. Spotkanie odbędzie się w sobotę 30 sierpnia o godzinie 15.30 w Bangkoku. Zwycięzca tej konfrontacji w ćwierćfinale zmierzy się z lepszym z pary Włochy - Niemcy.
Transmisje meczów 1/8 finału MŚ siatkarek 2025:
2025-08-29: Holandia – Serbia (piątek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-08-29: Japonia – Tajlandia (piątek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-08-30: Włochy – Niemcy (sobota, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-08-30: Polska – Belgia (sobota, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat)
2025-08-31: Chiny – Francja (niedziela, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-08-31: Brazylia – Dominikana (niedziela, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 2)
2025-09-01: USA – Kanada (poniedziałek, godzina 11.50; transmisja – Polsat Sport 1)
2025-09-01: Turcja – Słowenia (poniedziałek, godzina 15.20; transmisja – Polsat Sport 1).
