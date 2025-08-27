Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce regularnie organizuje imprezy, które - poza czysto sportową rywalizacją i misją integracji środowiska - niosą za sobą szlachetne idee pomocy potrzebującym. Tylko w tym roku dla podopiecznych organizacji startowali choćby towerrunnerzy, którzy wsparli dzieci z SOS Wioski Dziecięcej w Kraśniku, mierząc się z ponad 800 schodami podczas XIII Biegu na Szczyt Rondo 1 w Warszawie. Wśród nich była między innymi Maja Makowska, ambasadorka Stowarzyszenia, znana szerzej jako "Sugar Woman", pierwsza diabetyczka na świecie, która ukończyła triathlon na dystansie Double Ironman!

W środę byliśmy zaś świadkami wyjątkowych piłkarskich emocji. Turniej, organizowany w tym roku w formule międzynarodowej, z zespołami z Niemiec, Włoch, Ukrainy i Hiszpanii, przewidziany był dla osób z rocznika 2009 i młodszych, ale organizatorzy, dbając nie tylko o wyrównaną rywalizację, ale i integrację najmłodszych adeptów futbolu, wprowadzili zasady, że w każdej ekipie może być maksymalnie 2 zawodników z najstarszego rocznika 2009, a ponadto w kadrze musi znaleźć się przynajmniej jedna dziewczynka.

Na uczestników czekało nie tylko mnóstwo gry (drużyny były podzielone na dwie pięciozespołowe grupy, po których nastąpi faza pucharowa, a następnie spotkania o miejsca), ale i moc dodatkowych atrakcji. Po pierwszej części zmagań odbyły się widowiskowe pokazy sztuk walki (judo i jiu-jitsu) w wykonaniu grupy Perun Kraśnik, zaś po zmaganiach finałowych - mecze Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych z Reprezentacją Dziennikarzy Polskich oraz Reprezentacji Dzieci z Reprezentacją Dorosłych. Na boisku najlepsza okazała się Jutrzenka Lublin, ale zwycięzcami turnieju, którego patronem medialnym był Polsat Sport, byli... wszyscy uczestnicy.

- Dzieci kochają grać w piłkę, a sport jest ważny w ich rozwoju, dlatego chcieliśmy integrować je przez ten sport. Sam gol na takim turnieju jest już dużym sukcesem, a poczucie sukcesu jest tym dzieciom bardzo potrzebne - powiedział w rozmowie z Tomaszem Lachem z Polsatu Sport Dariusz Krysiak, organizator turnieju.

W podobnym tonie wypowiadał się psycholog dzieci i młodzieży Łukasz Łagód, podkreślając, że dla najmłodszych, borykających się już na początku swojej drogi życiowej z poważnymi problemami, nawet najmniejsza okazja do radości, taka jak gol, asysta czy zwycięstwo w meczu, może być czymś niezwykle ważnym, budującym ich pewność siebie.

- Sport jest ważny, ponieważ uczy dzieci stawiania i przestrzegania granic, uczy tego, że czasem się wygrywa, a czasem przegrywa. Każdy, choćby drobny, sukces, buduje zaś w tych dzieciach poczucie własnej wartości. Wierzymy głęboko, że w każdym są mocne strony, tylko być może nie były one dostrzeżone. A jeśli je dostrzeżemy i rozwiniemy, to jest już przepis na fajne dorosłe życie - zaznaczył Łagód.

Organizatorzy, poza nagrodami dla wszystkich uczestników, a także medalami i okazałymi pucharami za miejsca na podium, przyznawali również nagrody indywidualne. MVP wśród dziewczynek została Marta Tomkowska.

- Bardzo długo przygotowywałam się do tego turnieju i jestem bardzo zadowolona - powiedziała Tomkowska, dodając, że piłka nożna... nie jest jej pierwszym wyborem, a jedynie dodatkiem do bardzo aktywnego trybu życia. MVP zmagań uprawia bowiem również taniec i akrobatykę.

Wśród chłopców wyróżnienie to trafiło w ręce Macieja Małyszy.

- Jestem dumny, cała drużyna spisała się wspaniale - podkreślił Małysza.

Co ciekawe, nie były to jedyne nagrody indywidualne. Organizatorzy, decyzją trenerów wszystkich drużyn, przyznali również wyróżnienie dla... najbardziej radosnego zawodnika imprezy, którym został Michał Borek.

- Co trzeba zrobić, żeby otrzymać taką nagrodę? Trzeba być uśmiechniętym i mieć do siebie dystans - wyjaśnił młody piłkarz.

XII edycja turnieju "Podaj piłkę" Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych była z wielu względów wyjątkowa. Impreza miała przez wiele lat charakter lokalny, w którym kilka drużyn rywalizowało w Kraśniku. W ubiegłym roku zawody rozszerzono do 8 drużyn i zorganizowano je w Lubinie, a w tym roku w zmaganiach brało udział już dziesięć drużyn, w tym cztery zagraniczne, a gra toczyła się w Warszawie!

Środowe wydarzenie było częścią kampanii "Podaj Piłkę Tosi", podkreślającą korzyści płynące z aktywności fizycznej. Bohaterką kampanii jest Tosia, której rodzina zmaga się z wieloma problemami. Dzięki uczestnictwie w programie wspierania rodzin, dziewczynka odkryła w sobie talent do gry w piłkę, a treningi stały się dla niej odskocznią od problemów i źródłem odporności psychicznej.

W ramach kampanii, jako zapowiedź turnieju, Stowarzyszenie zorganizowało również prowadzoną przez Annamerię Sobierajską z Polsatu Sport merytoryczną debatę na temat roli sportu w wychowaniu młodzieży. Dyskusja odbyła się 21 sierpnia w hotelu Sofitel w Warszawie, gdzie eksperci i ekspertki, w tym ambasadorka stowarzyszenia i triathlonistka chorująca na cukrzycę Maja Makowska, a także podopieczna Stowarzyszenia Julia Nikolaj, rozmawiali o wpływie aktywności fizycznej na rozwój emocjonalny i korzyściach, które niesie za sobą regularny ruch.

Celem przewodnim oby wydarzeń była przede wszystkim chęć niesienia pomocy. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce od 1984 roku pomaga dzieciom porzuconym, opuszczonym, zagrożonym utratą opieki rodziców. Jest częścią organizacji SOS Children's Villages, obecnej w ponad 130 krajach świata. W Polsce działają 4 Wioski SOS, gdzie dzieci pozbawione opieki rodziców biologicznych znajdują ciepły, kochający dom. Tylko w 2024 roku z pomocy Programów SOS skorzystało 2 489 polskich beneficjentów, w tym 1663 dzieci i młodzieży – 399 w opiece zastępczej oraz 1264 w Programie "SOS Rodzinie".