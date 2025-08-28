Przed Lechem trudne zadanie. W pierwszym meczu "Kolejorz", osłabiony kontuzjami, przegrał przy Bułgarskiej z belgijskim zespołem aż 1:5.

Początek tego starcia był wyrównany. Pierwszy gol padł łupem Belgów - Bartosza Mrozka pokonał Patrik Hrosovsky. Lech odpowiedział szybko, w 19. minucie piłkę do siatki skierował Filip Jagiełło.

Niestety, potem już tylko goście podwyższali prowadzenie. Na 2:1 ponownie trafił Hrosovsky, później drogę do siatki znalazł Bryan Heynen.

Pod koniec pierwszej połowy Hyeon-Gyu Oh nie trafił z rzutu karnego, ale dwie minuty później się zrehabilitował i to, czego nie zrobił z "jedenastki", uczynił z akcji.

Druga odsłona spotkania nie odwróciła losów meczu. Genk podwyższył jeszcze swoją przewagę, gdyż trafienie samobójcze zaliczył Michał Gurgul. W ten sposób piłkarze Finka Thorstena mają czterobramkową zaliczkę przed rewanżowym starciem w Belgii.

Czy Lech odrobi straty z pierwszego meczu i awansuje do Ligi Europy? W przypadku niepowodzenia podopieczni Nielsa Frederiksena zagrają w fazie grupowej Ligi Konferencji.

MR, Polsat Sport