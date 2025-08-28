Polska - Serbia. Kiedy mecz siatkarzy? O której godzinie Memoriał Wagnera?

Tegoroczny Memoriał Wagnera będzie dla czterech reprezentacji ważnym testem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach. Udział w turnieju rozgrywanym w Tauron Arenie Kraków wezmą reprezentacje Polski, Serbii, Argentyny i Brazylii.

Turniej będzie się toczył systemem "każdy z każdym". Na inaugurację w piątek odbędzie się mecz Argentyna - Brazylia, a polscy siatkarze zmierzą się z reprezentacją Serbii. W sobotę Polacy zagrają z Brazylią, a Serbia z Argentyną. Na zakończenie imprezy w niedzielę dojdzie do konfrontacji Brazylia – Serbia oraz Polska – Argentyna.

Polska - Serbia. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz Polska - Serbia na Memoriale Wagnera? To pytanie z pewnością zadają sobie kibice polskich siatkarzy. Polska i Serbia zmierzą się w piątek 29 sierpnia. Godzina meczu Polska - Serbia to 20.30.

BS, Polsat Sport