Miedź Legnica zgromadziła dotychczas siedem punktów i znajduje się tuż nad strefą spadkową. Podopieczni Janusza Niedźwiedzia swoje pierwsze cztery mecze przegrali, ale już w następnych punktowali. Najpierw zremisowali z Chrobrym Głogów 2:2, a potem odnieśli zwycięstwa nad ŁKS-em Łódź 2:1 i Stalą Rzeszów 2:1.

Z kolei Wisła jest liderem tabeli i jak na razie pewnie zmierza w stronę Ekstraklasy. Po sześciu seriach gier piłkarze Mariusza Jopa mają komplet punktów i aż 28 strzelonych bramek. W ostatnim spotkaniu piłkarze zespół z Małopolski pokonał Śląsk Wrocław 5:0. Hat-tricka zdobył w tym pojedynku Angel Rodado, a po jednym trafieniu dołożył Wiktor Biedrzycki i Ardit Nikaj.

Relacja live i wynik na żywo meczu Miedź Legnica - Wisła Kraków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

