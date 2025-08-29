PKO BP Ekstraklasa: Arka Gdynia - Wisła Płock. Relacja live i wynik na żywo
Arka Gdynia - Wisła Płock to spotkanie w ramach siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Wisła Płock na Polsatsport.pl.
Starcie dwóch beniaminków otwiera siódmą serię gier PKO BP Ekstraklasy. Drużyny znajdują się na dwóch różnych biegunach ligowej tabeli.
Wisła po sześciu rozegranych spotkaniach jest niepokonana i pewnie zajmuje pozycję lidera. Piłkarze Mariusza Misiury zgromadzili już 16 punktów, wygrywając m.in. z faworytami do mistrzostwa - Legią Warszawa i Rakowem Częstochowa.
W ostatnim spotkaniu płocczanie pokonali Zagłębie Lubin 2:1 po bramkach Łukasza Sekulskiego i Ibana Salvadora w ostatniej minucie meczu.
Arka zdobyła dotychczas pięć oczek w zmaganiach ligowych dzięki zwycięstwu nad Pogonią Szczecin 2:1 oraz remisom z Legią Warszawa i Radomiakiem Radom. W swoim ostatnim spotkaniu podopieczni Dawida Szwargi ulegli Lechii Gdańsk 0:1.
Relacja live i wynik na żywo meczu Arka Gdynia - Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.