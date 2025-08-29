Memoriał Wagnera 2025: Polska - Brazylia. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Starcia Polski z Brazylią to siatkarski klasyk. Obie drużyny wielokrotnie rywalizowały o medale najważniejszych imprez - m.in. trzykrotnie zagrały w finale mistrzostw świata. Brazylijczycy dotychczas dwukrotnie grali w Memoriale Wagnera i w obu przypadkach wygrywali tę imprezę (2010, 2019).

Brazylijczycy zmagania w tegorocznej edycji Memoriału rozpoczęli od porażki 0:3 z reprezentacją Argentyny. Polacy pokonali w trzech setach Serbów.

Memoriał Wagnera to prestiżowy turniej towarzyski, który jest organizowany dla uczczenia pamięci najsłynniejszego polskiego trenera siatkarskiego. Hubert Jerzy Wagner poprowadził reprezentację Polski siatkarzy do mistrzostwa świata (Meksyk 1974) i złotego medalu igrzysk olimpijskich (Montreal 1976).

Pierwszą edycję Memoriału rozegrano w 2003 roku. Od 2016 areną zmagań siatkarzy podczas tej imprezy jest Tauron Arena Kraków. Tegoroczny turniej zostanie rozegrany w dniach 29–31 sierpnia i jest dla czterech uczestniczących drużyn ważnym sprawdzianem przed mistrzostwami świata, które we wrześniu odbędą się na Filipinach.

Kiedy jest mecz Polska - Brazylia w Memoriale Wagnera?

Transmisja meczu Polska - Brazylia w sobotę 30 sierpnia o godzinie 20.30 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 20.00.