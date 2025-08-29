Mimo że Polacy dobrze prezentowali się w fazie grupowej oraz pierwszym meczu fazy play-off (zwycięstwo 3:1 nad Ukrainą), w ćwierćfinale mistrzostw świata do lat 21 przegrali 1:3 z Czechami. To oznacza, że powalczą teraz o miejsca 5-8.

W pierwszym secie siatkarze prowadzeni przez Piotra Grabana nie mieli nic do powiedzenia w starciu z dobrze dysponowanymi rywalami i przegrali 13:25. W drugiej partii gra Biało-Czerwonych wyglądała już zdecydowanie lepiej. W ataku wyraźnie "rozkręcił się" Wojciech Gajek, który stał się motorem napędowym reprezentacji Polski. Efekt? Wygrana 25:20 i remis 1:1 w meczu.



Dwie kolejne odsłony należały do Czechów. Wygrali je kolejno 25:21 i 30:28. Polacy pożegnali się więc z marzeniami o medalu.



Teraz przed nimi rywalizacja o miejsca 5-8. W sobotę zagrają z Kubą, która przegrała z Włochami.



Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Kuba na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 5:00.