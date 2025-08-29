MŚ siatkarzy: Polska - Kuba. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Polscy siatkarze udanie rozpoczęli mistrzostwa świata U21 rozgrywane w chińskim Jiangmen. Bez straty seta pokonali kolejno Portoryko, Koreę Południową, Kanadę oraz Kazachstan. Po porażce z Iranem 1:3, zajęli drugie miejsce w grupie B.



Podopieczni Piotra Grabana fazę pucharową turnieju rozpoczęli od pokonania 3:1 Ukrainy. W ćwierćfinale ulegli jednak 1:3 reprezentacji Czech i pozostała im rywalizacja o miejsca 5–8.

Kolejnym przeciwnikiem Polaków będzie reprezentacja Kuby. Drużyna ta zajęła trzecią pozycję w tabeli grupy C, wygrywając trzy mecze (3:1 z Bułgarią, 3:0 z Brazylią, 3:2 z Kolumbią) i ponosząc dwie porażki (2:3 z Czechami, 0:3 z Japonią). W 1/8 finału Kubańczycy pokonali Egipt 3:0, a w ćwierćfinale przegrali z Włochami 1:3.

Transmisja meczu Polska - Kuba w sobotę 30 sierpnia o godzinie 4.50 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

RM, Polsat Sport