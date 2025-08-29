MŚ siatkarzy: Polska - Kuba. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Siatkówka

Polska zagra z Kubą w spotkaniu o miejsca 5–8 mistrzostw świata siatkarzy U21. Kiedy grają Polacy? O której godzinie? Gdzie oglądać mecz? Transmisja meczu Polska - Kuba w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

MŚ siatkarzy: Polska - Kuba. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online
fot. FIVB
Kiedy mecz polskich siatkarzy w MŚ U-21? Gdzie oglądać transmisję?

Polscy siatkarze udanie rozpoczęli mistrzostwa świata U21 rozgrywane w chińskim Jiangmen. Bez straty seta pokonali kolejno Portoryko, Koreę Południową, Kanadę oraz Kazachstan. Po porażce z Iranem 1:3, zajęli drugie miejsce w grupie B.

Zobacz także: Kolejna kontuzja u wielkich rywali Polaków! Siatkarz nie zagra na MŚ?

 

Podopieczni Piotra Grabana fazę pucharową turnieju rozpoczęli od pokonania 3:1 Ukrainy. W ćwierćfinale ulegli jednak 1:3 reprezentacji Czech i pozostała im rywalizacja o miejsca 5–8.

 

 

Kolejnym przeciwnikiem Polaków będzie reprezentacja Kuby. Drużyna ta zajęła trzecią pozycję w tabeli grupy C, wygrywając trzy mecze (3:1 z Bułgarią, 3:0 z Brazylią, 3:2 z Kolumbią) i ponosząc dwie porażki (2:3 z Czechami, 0:3 z Japonią). W 1/8 finału Kubańczycy pokonali Egipt 3:0, a w ćwierćfinale przegrali z Włochami 1:3.

 

Transmisja meczu Polska - Kuba w sobotę 30 sierpnia o godzinie 4.50 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

RM, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MŚ SIATKARZY U-21REPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartosz Kurek: Bardzo stęskniłem się za emocjami meczowymi
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 