Górnik w tym sezonie na zapleczu Ekstraklasy zdobył dotychczas pięć punktów. Wszystkie oczka do ligowej tabeli piłkarze klubu z Łęcznej zgromadzili po zremisowanych spotkaniach w poprzednich pięciu kolejkach. Ostatnio zawodnicy Macieja Stolarczyka zatrzymali Wieczystą Kraków, kończąc jej serię zwycięskich meczów.

Z kolei Stal, mimo większej liczby porażek, ma na koncie o trzy punkty więcej. W ostatnim spotkaniu rzeszowianie przegrali z Miedzią Legnica 1:2, a wcześniej ulegli Ruchowi Chorzów 0:4.

W zeszłym sezonie drużyny mierzyły się dwukrotnie. W obu spotkaniach triumfował Górnik.

Relacja live i wynik na żywo mecz Górnik Łęczna - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

MR, Polsat Sport