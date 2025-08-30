Betclic 1 Liga: Górnik Łęczna - Stal Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Górnik Łęczna - Stal Rzeszów to spotkanie w ramach ósmej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo mecz Górnik Łęczna - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl

Górnik w tym sezonie na zapleczu Ekstraklasy zdobył dotychczas pięć punktów. Wszystkie oczka do ligowej tabeli piłkarze klubu z Łęcznej zgromadzili po zremisowanych spotkaniach w poprzednich pięciu kolejkach. Ostatnio zawodnicy Macieja Stolarczyka zatrzymali Wieczystą Kraków, kończąc jej serię zwycięskich meczów.

 

ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót Messiego! Poprowadził drużynę do finału

 

Z kolei Stal, mimo większej liczby porażek, ma na koncie o trzy punkty więcej. W ostatnim spotkaniu rzeszowianie przegrali z Miedzią Legnica 1:2, a wcześniej ulegli Ruchowi Chorzów 0:4. 

 

W zeszłym sezonie drużyny mierzyły się dwukrotnie. W obu spotkaniach triumfował Górnik.

 

Relacja live i wynik na żywo mecz Górnik Łęczna - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAGÓRNIK ŁĘCZNAPIŁKA NOŻNASTAL RZESZÓW

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 