Betclic 1 Liga: Górnik Łęczna - Stal Rzeszów. Relacja live i wynik na żywo
Górnik Łęczna - Stal Rzeszów to spotkanie w ramach ósmej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo mecz Górnik Łęczna - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl
Górnik w tym sezonie na zapleczu Ekstraklasy zdobył dotychczas pięć punktów. Wszystkie oczka do ligowej tabeli piłkarze klubu z Łęcznej zgromadzili po zremisowanych spotkaniach w poprzednich pięciu kolejkach. Ostatnio zawodnicy Macieja Stolarczyka zatrzymali Wieczystą Kraków, kończąc jej serię zwycięskich meczów.
ZOBACZ TAKŻE: Wielki powrót Messiego! Poprowadził drużynę do finału
Z kolei Stal, mimo większej liczby porażek, ma na koncie o trzy punkty więcej. W ostatnim spotkaniu rzeszowianie przegrali z Miedzią Legnica 1:2, a wcześniej ulegli Ruchowi Chorzów 0:4.
W zeszłym sezonie drużyny mierzyły się dwukrotnie. W obu spotkaniach triumfował Górnik.
Relacja live i wynik na żywo mecz Górnik Łęczna - Stal Rzeszów na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o 19:30.Przejdź na Polsatsport.pl