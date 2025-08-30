Co za wzmocnienie! Reprezentant Polski trafił do Legii Warszawa

Piłkarz reprezentacji Polski Kamil Piątkowski przeszedł z FC Salzburg do Legii - poinformował warszawski klub. 25-letni obrońca podpisał kontrakt do czerwca 2029 roku.

fot. PAP

Piątkowski trafił do Salzburga w 2021 roku z Rakowa Częstochowa. Z austriackiego klubu był wypożyczany do belgijskiego KAA Gent, hiszpańskiej Granady, a ostatnio do tureckiej Kasimpasy. W kadrze narodowej rozegrał dotychczas osiem meczów (jeden gol).

 

- Wracam do Ekstraklasy bogatszy o doświadczenia: mecze w Lidze Mistrzów UEFA, w lidze austriackiej, na wypożyczeniach i w reprezentacji Polski. Jestem waleczny i priorytetem jest dla mnie, żeby wygrywać każdy mecz, zdobyć mistrzostwo, Puchar Polski i zwyciężać w europejskich pucharach - powiedział nowy obrońca Legii, cytowany na stronie klubu.

 

Stołeczny zespół wystąpi jesienią w fazie ligowej Ligi Konferencji.

 

Piątkowski jest kolejnym reprezentantem Polski sprowadzonym tego lata na Łazienkowską, po Damianie Szymańskim i Arkadiuszu Recy.

PAP
