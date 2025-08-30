Włoszki to obecnie największe faworytki do sięgnięcia po ostateczny triumf na mistrzostwach świata. Ekipa z Półwyspu Apenińskiego udowodniła swoją wyższość nad resztą stawki już w fazie grupowej. Reprezentantki Włoch wygrały trzy spotkania, tracąc w tym czasie tylko jednego seta.

Takimi dobrymi wynikami nie mogą pochwalić się Niemki, które w swojej grupie przegrały jedno spotkanie. Lepsze od nich okazały się reprezentantki... Polski!

Warto przypomnieć, że to sobotnie starcie może być kluczowe dla Biało-Czerwonych. Jeżeli podopieczne Stefano Lavariniego awansują do ćwierćfinału, to zmierzą się z triumfatorkami właśnie tego meczu.

Relacja live i wynik na żywo meczu Włochy - Niemcy na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:00.

AA, Polsat Sport