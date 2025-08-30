Zagłębie Lubin wygrało tylko jedno spotkanie na początku sezonu z Lechią Gdańsk. "Miedziowi" znajdują się tuż nad strefą spadkową. W ostatnim meczu podopieczni Leszka Ojrzyńskiego przegrali z Wisłą Płock 2:1.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacja! Manchester United przegrał z czwartoligowcem. Szalona seria rzutów karnych

Piast Gliwice to drużyna, która w tej kampanii nie zdobyła jeszcze bramki. Gliwiczanie znajdują się w strefie spadkowej, mając na swoim koncie dwa punkty po remisach z Motorem Lublin i Cracovią.

W ostatnim meczu pomiędzy tymi drużynami lepszy okazał się Piast Gliwice.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

AK, Polsat Sport