PKO BP Ekstraklasa: Zagłębie Lubin - Piast Gliwice. Relacja live i wynik na żywo
Zagłębie Lubin zagra z Piastem Gliwice w siódmej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Piast Gliwice na Polsatsport.pl.
Zagłębie Lubin wygrało tylko jedno spotkanie na początku sezonu z Lechią Gdańsk. "Miedziowi" znajdują się tuż nad strefą spadkową. W ostatnim meczu podopieczni Leszka Ojrzyńskiego przegrali z Wisłą Płock 2:1.
Piast Gliwice to drużyna, która w tej kampanii nie zdobyła jeszcze bramki. Gliwiczanie znajdują się w strefie spadkowej, mając na swoim koncie dwa punkty po remisach z Motorem Lublin i Cracovią.
W ostatnim meczu pomiędzy tymi drużynami lepszy okazał się Piast Gliwice.
Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.