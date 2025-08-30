Polska - Izrael na żywo. Relacja live i wynik online

W Katowicach spotkają się dwie niepokonane drużyny - biało-czerwoni pokonali bowiem w 1. kolejce Słowenię 105:95, a Izrael był lepszy od Islandii 83:71.

- Zapomnieliśmy już o meczu ze Słowenią - przyznał szczerze trener polskich koszykarzy Igor Milicić.

Bilans meczów Polaków z Izraelczykami o punkty nie jest korzystny - w 14 spotkaniach wygrali tylko pięć razy, zaś ograniczając się do spotkań w finałach ME - cztery z 10. W EuroBaskecie będzie to zatem 11. pojedynek tych reprezentacji.

Izrael uczestniczył w 30. finałach ME, a turniej w Spodku jest jego 15. występem z rzędu. Gwiazdą jest Deni Avdija, który debiutował w ME 2022 (średnio 14,6 pkt oraz 8,2 pkt). W minionym sezonie NBA 24-letni koszykarz zdobywał średnio 16,9 pkt i miał 7,3 zb. Odmłodzony zespół trenera Ariela Beita-Halahmy'ego w jednym ze sparingów pokonał Grecję 75:58.

- Z pewnością zwycięstwo nad Islandią w pierwszym meczu było ważne, ale zapewniam, że w kolejnym zagramy lepiej - mówił na konferencji prasowej po czwartkowej wygranej trener Izraela Beit-Halahmy.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Izrael na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20.30.

BS, PAP