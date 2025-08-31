Betclic 1 Liga: Stal Mielec - Ruch Chorzów. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Stal Mielec - Ruch Chorzów to spotkanie w ramach w ósmej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl.

Stal po siedmiu meczach ma na koncie zgromadzonych dziesięć punktów. Podopieczni Ivana Djurdjevicia mają szansę kontynuować zwycięską serię, gdyż w poprzednich dwóch kolejkach wygrali z Odrą Opole 2:1 i GKS-em Tychy 1:0. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Nowy transfer w Premier League! Chelsea pozyskała skrzydłowego

 

Ruch także dobrze prezentuje się w ostatnim czasie. Piłkarze z Chorzowa są niepokonani od trzech spotkań - zaliczyli zwycięstwo ze Stalą Rzeszów oraz remisy z Polonią Warszawa i Polonią Bytom. Dotychczas "Niebiescy" w ligowych zmaganiach w tym sezonie zdobyli dziewięć oczek, co plasuje nieco powyżej strefy spadkowej.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 14:30

MR, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
1 LIGABETCLIC 1 LIGAPIŁKA NOŻNARUCH CHORZÓWSTAL MIELEC

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 