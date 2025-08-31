Betclic 1 Liga: Stal Mielec - Ruch Chorzów. Relacja live i wynik na żywo
Stal Mielec - Ruch Chorzów to spotkanie w ramach w ósmej kolejki Betclic 1 Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl.
Stal po siedmiu meczach ma na koncie zgromadzonych dziesięć punktów. Podopieczni Ivana Djurdjevicia mają szansę kontynuować zwycięską serię, gdyż w poprzednich dwóch kolejkach wygrali z Odrą Opole 2:1 i GKS-em Tychy 1:0.
ZOBACZ TAKŻE: Nowy transfer w Premier League! Chelsea pozyskała skrzydłowego
Ruch także dobrze prezentuje się w ostatnim czasie. Piłkarze z Chorzowa są niepokonani od trzech spotkań - zaliczyli zwycięstwo ze Stalą Rzeszów oraz remisy z Polonią Warszawa i Polonią Bytom. Dotychczas "Niebiescy" w ligowych zmaganiach w tym sezonie zdobyli dziewięć oczek, co plasuje nieco powyżej strefy spadkowej.
Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek w niedzielę o 14:30Przejdź na Polsatsport.pl