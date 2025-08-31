MŚ siatkarzy: USA - Czechy. Relacja live i wynik na żywo
W jednym z niedzielnych meczów na mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21 reprezentacja Stanów Zjednoczonych mierzy się z Czechami. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Stawka tego meczu to brązowy krążek młodzieżowego mundialu. Warto podkreślić, że nasi południowi sąsiedzi w drodze do strefy medalowej pokonali w ćwierćfinale Polskę 3:1. Z kolei w półfinale Czesi ulegli Włochom 0:3.
Amerykanie w ćwierćfinale wyeliminowali Francję, wygrywając po tie-breaku, ale w półfinale przegrali z faworyzowanym Iranem 0:3.
