MŚ siatkarzy: USA - Czechy. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

W jednym z niedzielnych meczów na mistrzostwach świata siatkarzy do lat 21 reprezentacja Stanów Zjednoczonych mierzy się z Czechami. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Stawka tego meczu to brązowy krążek młodzieżowego mundialu. Warto podkreślić, że nasi południowi sąsiedzi w drodze do strefy medalowej pokonali w ćwierćfinale Polskę 3:1. Z kolei w półfinale Czesi ulegli Włochom 0:3.

 

ZOBACZ TAKŻE: Odważna deklaracja polskiego siatkarza po przegranej z Brazylią. "Zrobimy wszystko"

 

Amerykanie w ćwierćfinale wyeliminowali Francję, wygrywając po tie-breaku, ale w półfinale przegrali z faworyzowanym Iranem 0:3.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu USA - Czechy na Polsatsport.pl.

