MŚ siatkarzy: USA - Czechy. Relacja live i wynik na żywo

Stawka tego meczu to brązowy krążek młodzieżowego mundialu. Warto podkreślić, że nasi południowi sąsiedzi w drodze do strefy medalowej pokonali w ćwierćfinale Polskę 3:1. Z kolei w półfinale Czesi ulegli Włochom 0:3.

Amerykanie w ćwierćfinale wyeliminowali Francję, wygrywając po tie-breaku, ale w półfinale przegrali z faworyzowanym Iranem 0:3.

KN, Polsat Sport