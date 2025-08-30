Polska - Belgia. Skrót meczu MŚ siatkarek (WIDEO)

Polski siatkarki wygrały w Bangkoku z Belgią 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10) w 1/8 finału mistrzostw świata. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego w ćwierćfinale zagrają z Włoszkami. Skrót meczu Polska - Belgia w załączonym materiale wideo.