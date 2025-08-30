Polska - Belgia. Skrót meczu MŚ siatkarek (WIDEO)
Polski siatkarki wygrały w Bangkoku z Belgią 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10) w 1/8 finału mistrzostw świata. Podopieczne trenera Stefano Lavariniego w ćwierćfinale zagrają z Włoszkami. Skrót meczu Polska - Belgia w załączonym materiale wideo.
W środowym ćwierćfinale zespół trenera Lavariniego zagra z Włoszkami, które wcześniej w Bangkoku pokonały Niemki 3:0.
ZOBACZ TAKŻE: Polska - Włochy. Kiedy mecz siatkarek? O której godzinie grają polskie siatkarki?
Polska – Belgia 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10).
Polska: Martyna Czyrniańska, Magdalena Jurczyk, Agnieszka Korneluk, Martyna Łukasik, Magdalena Stysiak, Katarzyna Wenerska - Aleksandra Szczygłowska (libero) – Paulina Damaske, Aleksandra Gryka, Marlena Kowalewska, Justyna Łysiak, Malwina Smarzek.
Belgia: Britt Herbots, Nathalie Lemmens, Pauline Martin, Tea Radovic, Silke Van Avermaet, Elise Van Sas - Britt Rampelberg (libero) - Nel Demeyer, Charlotte Krenicky, Lara Nagels, Liese Verhelst.