Polska - Włochy. Kiedy mecz siatkarek? O której godzinie grają polskie siatkarki?

Polskie siatkarki są w ćwierćfinale mistrzostw świata w Tajlandii! W spotkaniu 1/8 finału w sobotę podopieczne Stefano Lavariniego wyeliminowały Belgijki, triumfując po niezwykle wyrównanym, pięciosetowym starciu.

Ćwierćfinałowymi rywalkami Polek będą Włoszki, faworytki całego turnieju.

Tytułu broniła reprezentacja Serbii, która w finale MŚ 2022 pokonała Brazylię 3:0.

Polska - Włochy. Kiedy mecz? O której godzinie?

Kiedy mecz siatkarek Polska - Włochy? Spotkanie Polska - Włochy na MŚ 2025 zostanie rozegrane w środę 3 września. Godzina meczu Polska - Włochy w siatkówkę to 15.30 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport