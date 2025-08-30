Polska - Włochy. Kiedy mecz siatkarek? O której godzinie grają polskie siatkarki?
Polska - Włochy to ćwierćfinał mistrzostw świata w siatkówkę 2025. Kiedy mecz Polska - Włochy? O której godzinie mecz siatkarek Polska - Włochy?
Polskie siatkarki są w ćwierćfinale mistrzostw świata w Tajlandii! W spotkaniu 1/8 finału w sobotę podopieczne Stefano Lavariniego wyeliminowały Belgijki, triumfując po niezwykle wyrównanym, pięciosetowym starciu.
Ćwierćfinałowymi rywalkami Polek będą Włoszki, faworytki całego turnieju.
Tytułu broniła reprezentacja Serbii, która w finale MŚ 2022 pokonała Brazylię 3:0.
Polska - Włochy. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz siatkarek Polska - Włochy? Spotkanie Polska - Włochy na MŚ 2025 zostanie rozegrane w środę 3 września. Godzina meczu Polska - Włochy w siatkówkę to 15.30 polskiego czasu.Przejdź na Polsatsport.pl