Polska - Belgia. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Czas na kolejną fazę mistrzostw świata siatkarek. Po zmaganiach grupowych, tym razem reprezentacje powalczą o awans do ćwierćfinału. Biało-Czerwone w meczu 1/8 finału zmierzą się z Belgijkami.

Zobacz także: Bohaterka reprezentacji Polski zdradziła, co powiedział jej trener. I to przy piłce meczowej!

Po raz ostatni Polska i Belgia grały podczas tegorocznej Ligi Narodów. Pewnie, bez straty seta wygrały wówczas podopieczne Stefano Lavariniego.

Jak będzie tym razem - na mistrzostwach świata?

Polska - Belgia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Belgia poznamy w sobotę 30 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Belgia, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start spotkania o godzinie 15.30.

Polsat Sport