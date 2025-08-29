Polska - Belgia. Wynik meczu siatkarek. Kto wygrał?

Polska - Belgia to kolejne spotkanie siatkarek podczas MŚ 2025. Kto wygrał mecz Polska - Belgia? Jaki był wynik meczu siatkarek Polska - Belgia?

fot. FIVB
Czas na kolejną fazę mistrzostw świata siatkarek. Po zmaganiach grupowych, tym razem reprezentacje powalczą o awans do ćwierćfinału. Biało-Czerwone w meczu 1/8 finału zmierzą się z Belgijkami.

 

Po raz ostatni Polska i Belgia grały podczas tegorocznej Ligi Narodów. Pewnie, bez straty seta wygrały wówczas podopieczne Stefano Lavariniego. 

 

Jak będzie tym razem - na mistrzostwach świata?

Polska - Belgia. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu siatkarek Polska - Belgia poznamy w sobotę 30 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - Belgia, przekonamy się w godzinach popołudniowych - start spotkania o godzinie 15.30.

MISTRZOSTWA ŚWIATAREPREZENTACJA KOBIETSIATKÓWKA
