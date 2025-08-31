PKO BP Ekstraklasa: Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa to jeden z niedzielnych meczów 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Początek sezonu nie ułożył się zbyt dobrze dla obu drużyn. Szczecinianie w sześciu meczach odnieśli tylko dwa zwycięstwa, tyle samo, co częstochowianie w czterech spotkaniach. Raków może być jednak w lepszym nastroju, ponieważ zapewnił sobie awans do Ligi Konferencji.
W poprzednim sezonie RKS wygrał u siebie z "Portowcami" 1:0 i taki sam wynik padł w rundzie rewanżowej na korzyść Pogoni.
