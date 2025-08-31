US Open: Drzewiecki/Willis - Peers/Withrow. Relacja live i wynik na żywo

Karol Drzewiecki kontynuuje zmagania w US Open w parze z Marcusem Willisem. W pierwszej rundzie polsko-brytyjska para pokonała rozstawionych z "16" Australijczyków Matthew Ebdena i Jordana Thompsona. Dla Drzewieckiego był to pierwszy triumf w głównej drabince turnieju wielkoszlemowego.

ZOBACZ TAKŻE: Sensacyjny tytuł polskiego tenisisty i awans o 900 miejsc! Nie obyło się bez scen. "Już nie boli?!"

O drugą wiktorię Polak - razem z Willisem - powalczy z Johnsem Peersem i Jacksonem Withrowem. Australijsko-amerykański duet w swoim pierwszym starciu w Nowym Jorku odprawił Belgów Zizou Bergsa i Raphaela Collignona.

US Open dla Drzewieckiego i Willisa jest pierwszym wspólnym sukcesem.

Relacja live i wynik na żywo meczu Karol Drzewiecki/Marcus Willis - John Peers/Jackson Withrow na Polsatsport.pl.